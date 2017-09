ÚtON: káosz a Szőregi úton, trafi a Újszegeden, araszolás az egész városban

Rengeteg autó van az utakon. A bevezető utakon, örutakon, sugárutakon egyre több az autó, a nagyobb kereszteződésekben már torlódásokkal kell számolni. A Szőregi úton teljes a áosz, csak araszolva halad a forgalom. Mindkét hidunk tele van, és a Belvárosi híd előtt újszegedioldalon komoly sorok vannak. A rakpart jól járható, viszont a klinikáörnyé , Hősö kapuja, Boldogasszony sugárút eleje már torlódik. A Csillag tér örnyé én is araszolás van, illetve a Lugas utcában végig áll akocsisor egészen a töltésig. A Mars tér magasságában is sokan vannak. Most állt meg a trafipax az Bertalan híd újszegedi oldalán a szokott helyen - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.