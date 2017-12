ÚtON: karambol történt a Párizsi körút és a Hétvezér utca sarkán

Sokan vannak most is az utakon, a régi híd tele, a Stefánia, az Oskola, Somogyi utcá szintén telítve vannak, csakúgy, mint a Víztorony tér, Csillag tér örnyé . A nagykörúton folyamatos a forgalom, ahídfeljáróknál van némi torlódás.A Rigó-Londoni sarkon baleset, rendőri irányítás, óriási torlódás.A Párizsi körút és Hétvezér utca sarkán e pillanatban karambol történt, óriási a torlódás.Rengeteg az autó az utakon. Külső részeken, a sugárutakon és a nagykörúton is kifelé, befelé is erős a forgalom. A Csongrádiról nem lehet az Avar utcába hajtani, mert a sarkon felbontották az utat. Újszeged hozza a reggeli formáját, telítve vannak a hídra vezető utcák, illetve mindkét híd.