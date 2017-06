ÚtON: kerékpárost sodort el egy autó a Pizza Monsternél - fotók

Viszonylag nyugisnak mondható a délutáni forgalom. A hidak jól járhatóak, a hídfeljáróknál sincs komolyabb dugó. A örutakon, sugárutakon lendületesen lehet autózniElsodort egy autó egy kerékpárost a Pizza Monsternél Szegeden, a Sever center közelében. A biciklis sérülésének foka még nem ismert. Bár útzár nincs, a forgalom lassú. A rendőrök kérik a járművezetőket, hogy körültekintően közlekedjenek!A szerb informatikai rendszer leállása miatt a szerb hatóságok egyelőre nem léptetik át a forgalmat a Röszke Közúti Határátkelőhelyen.Az átlépni szándékozóknak célszerű Röszke Autópálya-, valamit Ásotthalom, Tiszasziget, Bácsalmás Közúti Határátkelőhelyek felé kerülni.A Párizsi körúton anyagi káros baleset nehezíti a közlekedést. A Mars tér irányába fél pályán lehet közlekedni a helyszínelés ideje alatt.Kossuth Lajos sugárút és a Párizsi körút sarkán a Mars tér felé haladva a szélső sávban lerobbant egy busz, ez okoz egy kis torlódástLendületesen lehet közlekedni. Most kezd kicsit sűrűsödni a forgalom, de komolyabb torlódás nincs. A Kossuth L. sugárúton a lámpás körforgalomnál van egy kis torlódás, itt csak egy sávot lehet használni. A Bartók Béla teret is érdemes elkerülni itt is buszmegállót korszerűsítenekezért terelés van. Körutak jól járhatóak, hidaknál sincs torlódás!

