ÚtON: Kerékpárost sodort el egy autó a Székely sor és Vedres utca sarkánál, rendőrök irányítják a forgalmat

Kerékpárost sodort el egy személyautó a Belvárosi híd lábánál, a Székely sor-Vedres utca kereszteződésében. A helyszíni szemle idejére a forgalmat rendőrök irányítják.Sokan vannak ma is az utakon. Szőregi úton befelé már csak lépésben lehet haladni. A belvárosi híd előtt minden irányból hosszú kocsisorok vannak, a Belvárosi hídon szépen lassan de lehet haladni. A Bertalan híd előtt sem jobb a helyzet, a feljutásra itt is minden irányból várakozni kell, igaz ezen a szakaszon is már szinte végig ér a sor.A kiskörúton végig lépésben lehet haladni, a rakparton is sokan vannak, illetve a Boldogasszony sugárúton végig áll a sor. Az Oskola, Zrinyi, és a Somogyi utca is meg telt. A nagykörúton is lámpától lámpáig ér a kocsioszlop. Csillag tér környékén sem jobb a helyzet, itt is miden irányból sokan érkeznek, a Szilléri sugárúton kicsit nehezíti a haladást a körforgalom építése. A Kálvária sugárúton is szép hosszú kocsisorok vannak, itt is útfelbontás nehezíti a haladást illetve kitettek egy harmincas táblát is.A Mars térnél is be van dugulva a forgalom, a Kossuth Lajos sugárúton is araszol a forgalom mindkét irányba. Aradi téren rendőrök irányítják a forgalmat.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.