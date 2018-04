ÚtON: Kerékpárost sodortak el Vásárhelyen, bedugult a szegedi belváros

Baleset miatt torlódásra kell számítani Hódmezővásárhelyen, a Bajcsy-Zsilinszky utca és Kistópart utca kereszteződésében, ahol a gyalogátkelőhelyen egy személyautó elsodort egy kerékpárost. A kerékpáros az elsődleges adatok szerint önnyű sérülést szenvedett.az arra özlekedő gépkocsivezető fokozott figyelmét és türelmét!Dugó van a belvárosban: a régi hír szegedi oldalán rendőr irányítja a forgalmat. A Somogyi, a Híd utca, a Stefánia teljesen be van állva. A Dugonics téri körforgalomnál is csak araszolnak a kocsik minden irányból, a nagykörúton is összefüggő kocsisorok vannak . A Bécsi krt a 37-39 szám előtt sávszűkületre számítsanak az autósok a villamossín karbantartása miatt. A külső részeken sincs éppen autóhiány.- Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács János utca 94. szám alatti ingatlannál levő tűzeset miatt teljes útlezárásra kell számítani. Személyi sérülés nem történt.- ét személyautó ütközött Szegeden, a Szerb utca 178. szám előtt. Az elsődleges adatok szerint az egyik gépkocsi sofőrje súlyosan sérült. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben. A rendőrö a forgalmat a Magyar utcára terelik - közölte a rendőrség.A Belvárosi hídon egy lerobban troli miatt áosz van. Újszeged felől hosszú sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is rengeteg az autó, itt is araszolás van. A Tisza Lajos örút illetve a belváros minden utcájában dugó van. A Nagykörúton is lámpától lámpáig érnek a sorok, a Mars tér előtt a jobbra kanyarodó sávban egy elkerített aknafedőt kellkerülgetni. A tarjáni város részben is rengeteg az autó. A bevezető utakonis rengetegen vannak, lassú a haladás - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.