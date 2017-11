ÚtON: Két anyagi káros baleset nehezíti a közlekedést

Két anyagi káros baleset történt a reggeli órákban Szegeden. Az egyik a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében történt. Tart a helyszínelés. A másik a Tisza Lajos körút és a Kígyó utca sarkán történt. Ott is tart a helyszínelés. Minkét esetben érdemes elkerülni a környéket.Reggeli zsongás van a város útjain! A bevezető utakon már araszolásra kell számítani, a lámpák előtt egyre hosszabbak a sorok. A hidak előtt is kezd torlódni a kocsisor, illetve a belvárosi hídon csak lépésben lehet haladni. Csillag tér környéke, valamint a Hősök környéke is be van dugulva. Körutakon jól lehet haladni. Trafipax van az új-hídon.