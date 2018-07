ÚtON: két sérült Makón, autó és motoros ütközött az Attila utca sarkán - fotó

Fotó: olvasónk

- Személyautó és motoros ütközött össze Szegeden a Tisza Lajos körúton és az Attila utca kereszteződésében. A helyszíni szemle és műszaki mentés idejére forgalomkorlátozásra és rendőri forgalomirányításra számíthatnak a közlekedők! katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a makói hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik autó két utasát, majd átadták őket a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.- Két gépkocsi ütközött össze 3 óra körül Makón, a Rákosi úton. Az elsődleges adatok szerint a balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.Az érintett helyszínen a műszaki mentés és a helyszíni szemle idejére teljes volt az útlezárás. A forgalmat rendőrök irányították - közölte a rendőrség.Ortutay utca Makkosházi körút kereszteződésében troli és egy Volkswagen ütközött. A koccanásban senki sem sérült meg, rendőri intézkedésre nem került sor.Sok helyen javítjá a buszmegállókat, ezek mellett még szépen el lehet menni, de a Szillérin épülő örforgalomnál lassan kell araszolni,, érdemes kerülni. A Tisza Lajos krt végén, illetve a álvária sgt végén is tilos még a behajtás, de a legrosszabb most a Mars tér örnyé . APárizsiról csak a Kossuth felé, a Bakay Nándorról csak jobbra, illetveegyenesen lehetne haladni, de sokan észre sem veszik a tiltótáblákat,vagy csak ésőn - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól. Ugyanezt tapasztalta ma reggel kollégánk is.

