ÚtON: Kigyulladt egy autó az új hídon - fotó

Fotó: olvasó-tudósító/Szabó Ádám

Indul a délutáni zsongás az utakon. Már most kezdenek dugok lenni a nagyobb kereszteződésekben. Dugonics tér környékén, Oskola, Somogyi már csak lépésben lehet haladni, valamint a Csillag tér is hasonló. Nagykörúton a bevásárló központ könyékén van egy kis torlódás, illetve a Rókusi krt araszolás van. Hidakon is kicsit lassul a tempó itt sincs hiány közlekedő járműből. Sugárutak jól járhatóak. Tisza Lajos krt 106-nál még mindig kerülgetni kell a vízmű által ásott gödröt.Kigyulladt egy személyautó az új híd újszegedi hídfőjénél, jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk: a tüzet nagy erőkkel oltják, teljes útlezárásra számíthatnak a közlekedők - inkább válasszák a Belvárosi hidat! Személyi sérülés nem történt.

Baleset az Anna-kútnál, helyszínelnek, a forgalmat a villamossínekre terelik.

A troli már nincs a hídon, tudtuk meg: a forgalom ismét zavartalan.Lerobbant egy troli a Belvárosi hídon, így óriási a dugó.Úgy tudjuk, csaknem a 43-asig ért a sor.Viszonylag lendületesen lehet özlekedni még az utakon. A Szőregi úton, valamint a Temesvári körúton már sokan tartanak a város felé. A belvárosi híd előtt Újszeged felől már hosszú sorok vannak, a hídon csak araszolva halad a forgalom. A Bertalan hídon is végig ér a sor Újszeged felől .A Csillag tér a Hősö kapuja örnyé is a reggeli formáthozza, csak lépésben lehet haladni. örutak, sugárutak jól járhatóak.