ÚtON: kigyulladt egy kamion rakománya az 55-ös úton

09.18 - Kigyulladt egy kamion rakománya az 55-ös út, 39-es kilométerénél. A mentés idejére fél pályás útzár van érvényben. Az eset során személyi sérülés nem történtRengeteg az autó az utakon. A bevezető fő utak, sugárutak, körutak most már eléggé tele vannak a lámpáknál sorok vannak! Az újszegedi részen is a szokásos sorokra kell készülni főleg a belvárosi híd előtt, valamint a hídon araszolás van. Az új híd sem sokkal jobb itt is szinte a híd teljes hosszában állnak a kocsik. Szillérin még mindig folynak a munkálatok ez okoz némi fennakadást. Csillag tér környékén is a szokásos dugó van. A deák Ferenc utcában aknafedő cseréket fognak csinálni a mai nap folyamán. Bécsi körúton az utómunkálatok okozhatnak fennakadást, de már látszik a fény az alagút végén, vagyis hamarosan zökkenő mentes lesz a közlekedés. Hősök környéke tragikus, minden irányból dugó.