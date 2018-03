ÚtON: koccanás a Belvárosi híd lábánál, búza ömlött az Andrássyra Vásárhelyen - fotók

A Somogyi utca teljesen bedugult, koccanásos baleset történt a régi híd lábánál - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.- Egy tehergépkocsi rakománya Hódmezővásárhelyen, az Andrássy út 33. szám előtt az úttestre borult. Személyi sérülés nincs, rendőri irányítás mellett halad a forgalom - közölte a rendőrség. Munkatársunk fotóján láthatjuk: markolóval takarítják el a búzát.Olvad a hó és a főbb utakon már el is tűnt , sajnos a mellékutcákban még üzdeni kell a latyakkal . Sokan vannak a bevezető fő utakon, illetve a örutakon, sugárutakon is egyre sűrűbb a forgalom .A belvárosi híd előtt minden irányból hosszú sorok vannak, a hídon araszolva halad a forgalom. A Bertalan hídon is már végig ér a sor A Csillag téren is minden irányból torlódnak az autók, de ugyan ez a helyzet a Hősö kapujánál is. A örutak, sugárutak jól járhatóak, a lámpá előtt kisebb sorokra kell észülni .Rengeteg átyú van az utakon - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.