ÚtON: Koccanás a Belvárosi hídon

A Belvárosi hídon koccanás okoz egy kis torlódást.A szokásos zsongás van az utakon. A Szőregi úton befelé csak araszolva lehet haladni, a Temesvári körúton is sokan vannak és az Új hídon is végig ér a sor. A Belvárosi hídon a szokásos sorok ahíd előtt is ott vannak, illetve a híd teljesen tele van. A örutakonsugárutak jól járhatóak, a Hősö örnyé van minden irányból bedugulva, valamint a Csillag tér örnyé is a szokásos reggeli formáját hozza - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.