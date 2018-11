ÚtON: koccanás a Kálvária sugárúton

- A átay utca és álvária sugárút sarkán koccanás történt, most helyszínelnek.- A József Attilán és a Kossuthon rengetegen vannak, a körutak kereszteződéseiben sorok vannak a lámpáknál. Nagy a nyüzsgés a Felső Tisza-part teljes hosszán, de a Bertalan hídról is sokan érkeznek, tehát a híd lábánál és a Római, Brüsszeli körúton is össze tudnak szaporodni a járművek. A Budapesti körút, Csillag tér, Bécsi körút, Mátyás térszintén terheltek, és egyre nehezebb haladni a Boldogasszonyon, illetvea Kelemen, Somogyi, Stefánia, Híd utcákban. Sokan vannak a Petőfi,Kálvária sugárút elején, lassan megtelik a Dugonics tér, az Anna kútkörnyéke, és a hídfeljárók is mindkét oldalon, de főleg az Újszegedfelől érkezőknek kell lassú átjutásra számítaniuk, leginkább a Belvárosihídon. - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.