ÚtON: koccanás a Londoni körúton, egy sáv járható

14.01: A Londoni körút 1. előtt koccanás miatt egy sáv járható - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a sebességellenőrzési helyekről tájékoztatja a közlekedőket.

A járművezetők 2017. augusztus 24-án a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében: 10:00-12:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Párizsi körút

451-es főút, Csongrád-Szentes között

Hódmezővásárhely, Jókai utca

Makó, Aradi utca

451-es főút, Szentes-Csongrád között

Balástya, Őszeszék tanya 12:00-14:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Gátér között

45-ös főút, Hódmezővásárhely-Szentes között

Makó, Aradi utca

451-es főút, Szentes-Csongrád között

Balástya, Széchenyi utca 14:00-16:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Hódmezővásárhely, Jókai utca

430-as főút Makót elkerülő szakasza

45-ös főút, Szentes-Kunszentmárton között

5-ös főút, Kistelek-Balástya között 16:00-18:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Deszk, Alkotmány utca

451-es főút, Csongrád-Gátér között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

Makó, Szegedi utca

45-ös főút, Szentes-Kunszentmárton között

Balástya, Őszeszék tanya 18:00-20:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Gátér között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

Makó, Aradi utca

Szentes, Ipartelepi út

5-ös főút, Kistelek-Balástya között 20:00-22:00 óra között: M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Szentes között

Hódmezővásárhely, Kaszap utca

Makó, Aradi utca

Szentes, Ipartelepi út

Balástya, Széchenyi utca

A mai napon a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre a járművezetők.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya:

10:45-12:00 Lajosmizsén, a Dózsa György úton

13:00-16:00 az 5-ös számú főút Lajosmizse és Felsőlajos közötti szakaszán

16:15-19:00 az 5-ös számú főút Kecskemét és Lajosmizse közötti szakaszán

M5-ös autópálya:

08:30-24:00 az autópálya Kiskunfélegyháza és Lajosmizse közötti szakaszán

Bajai Rendőrkapitányság:

10:20-11:45 Sükösdön, Dózsa György úton

12:40-15:30 Érsekcsanádon, Dózsa György úton

15:50-17:00 az 55-ös számú főút Baja és Csávoly közötti szakaszán

Kalocsai Rendőrkapitányság:

09:40-11:40 Kalocsán, a Széchenyi úton

12:45-13:50 Kalocsán, a Bátyai úton

Kecskeméti Rendőrkapitányság:

10:00-12:00 az 5-ös számú főút Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán

12:30-14:30 Kecskeméten, a Kiskunfélegyházi úton

15:00-20:00 Kecskeméten, a Halasi úton

Kiskőrösi Rendőrkapitányság:

10:15-12:00 az 54-es számú főút Bócsa és Jakabszállás közötti szakaszán

13:15-14:45 Bócsán, a Kecskeméti úton

15:00-17:00 Soltvadkerten, a Bocskai úton

17:15-19:15 Kiskőrösön, a Petőfi Sándor utcában

19:45:22:00 Kiskőrösön,a Dózsa György utcában

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság:

07:00-15:00 az 54-es számú főúton

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság:

07:00-12:00 Pirtón, a Dózsa György utcában

12:45-15:30 Kiskunhalason, a Széchenyi úton

17:00-21:00 az 53-as számú főút Balotaszállás és Kiskunhalas közötti szakaszán

21:00-24:00 az 55-ös számú Kisszállás és Mélykút közötti szakaszán

Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság:

10:30-12:00 az 51-es számú főút Szalkszentmárton és Dunavecse közötti szakaszán

13:00-16:00 az 51-es számú főút Szalkszentmárton és Tass közötti szakaszán

16:15-17:45 az 51-es számú főút Tass és Dömsöd közötti szakaszán.

Békés megyében augusztus 24-én az alábbi időpontokban és helyszíneken várható sebességmérés.

09:00 - 12:00 Battonya, Somogyi Béla utca 09:50 - 10:50 Szarvas, Szabadság út 09:50 - 12:25 44. számú főút Békéscsaba és Gyula között 09:15 - 10:25 47-es főút Körösladány és Szeghalom között 10:20 - 11:30 Zsadány, Béke utca 10:35 - 11:50 Körösladány, Simay utca 10:45 - 12:25 47. számú főútvonal Csorvás és Székkutas közötti szakasz 11:00 - 12:00 Szarvas, Csabai út 12:10 - 13:10 Szarvas, Csabai út 12:40 - 13:40 Zsadány, Béke utca 12:50 - 14:00 Körösladány, Garibaldi tér 13:00 - 14:00 Battonya, Aradi út 13:30 - 14:30 Békéscsaba, Berényi út 13:50 - 14:50 Mezőgyán-Nagygyanté, Bocskai utca 13:40 - 14:50 4428.számú út Kaszaper és Orosháza közötti szakasz 14:15 - 15:30 Békésszentandrás, Fő út 14:30 - 16:00 4444. számú út Battonya és Mezőhegyes közötti szakasza 14:35 - 15:45 Békéscsaba, Szarvasi út 14:10 - 15:20 Körösladány, Simay utca 15:10 - 15:50 Zsadány, Béke utca 15:40 - 16:50 Szarvas, Szabadság út 15:55 - 17:05 Békéscsaba, Gyulai út 15:10 - 17:00 474. számú út Orosháza és Csorvás közötti útszakasz 15:30 - 16:15 47-es főút Körösladány és Szeghalom között 16:10 - 16:50 Zsadány, Béke utca 16:30 - 17:00 Battonya, Eper utca 16:35 - 17:30 Szeghalom, Kinizsi utca 17:00 - 17:40 Mezőgyán-Nagygyanté, Bocskai utca 17:10 - 18:10 Szarvas, Szabadság út 18:20 - 19:20 Szarvas, Szabadság út

A reggel is viszonylag nyugis az utakon. örutak, sugárutak jól járhatóak még a kereszteződésekben sincs torlódás. A hidakon is lendületesen lehet haladni .A Római körúton még kerülgetni kell a szélső sávban lévő elkerített részt. A Rózsa utca József Attila felőli vége még mindig egyirányú, csak befelé lehet jönni a József Attila felől, illetve a Csongrádi sugárúton is dolgoznak a nagykörút felőli részen: ez sávszű ülettel jár - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.a belvárosi híd lábánál az újszegedi oldalon gyalogost ütöttek el - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A sérültért mentő érkezett a helyszínre.