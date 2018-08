ÚtON: Koccanás okoz fennakadást a Belvárosi híd lábánál

A régi híd szegedi oldalán koccanás történt, ez fennakadást, torlódástokoz. A Kossuth Lajos sugárút eleje teljesen be van állva, a Dugonics tér örnyé én is araszolás van. A Somogyi , Oskola utca, valamint a Hősö örnyé én sem jobb a helyzet, itt is sokan vannak, lépésben halad aforgalom. A sugárutakon, külső örutakon folyamatos a haladás, a Rókusi örúton az áruház örnyé én van egy kisebb torlódás.

