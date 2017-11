ÚtON: Komoly fennakadásokra kell számítani reggel az utakon

A belvárosi híd előtt Újszeged felől a sportcsarnoknál áll a kocsisor vége. Az Újhídon is végig ér a kocsisor, itt is araszolás van. A Szilléri sugárúton munkálatok okoznak fennakadást, de a Csillag térnél is dugó alakult ki. A Hősök kapuja környéke is hozza a reggeli formáját, minden irányból be van dugulva. Körutakon jól lehet haladni, kivéve a Mars tér környékét.