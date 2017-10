ÚtON: Korán reggel már rengeteg az autó az utakon

Rengetegen vannak a város útjain. A belvárosi híd előtt már minden irányból komoly sorok várakoznak, illetve a hídon is csak lépésben lehet átjutni. Az új hídon sem sokkal jobb a helyzet itt is már végig ér kocsisor. Csillag tér környékén, valamint a Hősök környékén is dugó van. Felső Tisza parton folyamatban van az út javítgatása itt a 30-as sebesség korlátozást kell betartani Rakparton is van autó bőven. A József Attila sugárúton. illetve a Szőregi úton is nagyon sokan vannak csak araszolva lehet haladni.