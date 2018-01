ÚtON: Lámpától lámpáig érnek a sorok a körutakon, sugárutakon

Mindenfelé sokan vannak. A Hősö örnyé minden irányból be van dugulva. örutakon, sugárutakon lámpától lámpáig érnek a sorok .A hidakon is van autó rendesen, de azért lehet haladni - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.Az utak kezdenek megtelni. A Szőregi úton befelé végig lépésben lehet jönni. Temesvári krt., Székely sor, népkert sor, és a Vedres utcában is már komoly sorok vannak a lámpák előtt. Mindkét hidunkon Új-szeged felől araszolva lehet csak haladni. A Tisza Lajos krt. 106 előtt a vízmű dolgozik itt egy sávra szűkül a forgalom, ez komoly fennakadást okoz. Bevezető utakon, körutakon, sugárutakon sokan vannak, de folyamatos a haladás. Csillag tér, illetve a Hősök kapujánál a szokásos reggeli káosz van. Szőreg és Deszk között mérik a sebességet.