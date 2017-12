ÚtON: lerobbant egy teherautó a Belvárosi hídon

A belvárosi hídon egy teherautó van le robbanva, ez komoly fennakadást okoz, az újszegedi oldalon már hosszú kocsisorok vannak. A Tisza Lajos örúton is már a szokásos türelem játé van vagyis araszolva lehet csak haladni . A ülső részeken is kezd sűrűsödni a forgalom főleg a bevásárló özpontok örül.Fényesek, úszósak az utak. Sok a özlekedő jármű az utakon. Kisebb-nagyobb torlódások vannak már a hídfeljárókban, a Csillag térnél, a Mars térnél illetve a Hősö kapujánál. A bevezető fő utakon is rengetegen vannak mindkét irányba. örutakon viszonylag jó tempóban lehet autózni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.