ÚtON: lezárás, forgalmi rend változás, faágak és útfelbontás akadályozza a szerdai közlekedést

Reggeli helyzetjelentés: A bevezető utak, sugárutak, örutak jól járhatók. A Moszkvai örúton a Nemes Taká utca sarkánál mindkét oldalt útfelbontás van, így itt egy-egy sávra szű ül a özlekedés. A Szilléri sugárúton a Fecske, illetve vele szemben a Debreceni utca sarkán is dolgozik a vízmű, itt is forgalmi rend változás van. A Kossuth Lajos sugárúton a örforgalomnál is csak egy sávot használhatunk. Az éjszakai vihar miatt rengeteg törött faág van az utakon - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.