ÚtON: Megindult a pénteki zsongás

:Igazi pénteki zsongás van Szegeden: a Dugonics tér és a Hősök kapujának környéke is kezd bedugulni, de tele van a Somogyi mellett az Oskola utca és a Stefánia is. A hidakon viszonylag lendületesen lehet haladni, a körutak és a sugárutak is jól járhatóak - a bevásárló központok környékén viszont rengetegen vannak.Ma reggel is a szokásos forgalom van. Bevezető utakon egyre többen vannak a Szőregi úton már araszolva halad csak a forgalom. Rengetegen vannak a belvárosi híd előtt Újszeged felől. Az Újhídon kicsit jobb a helyzet, de itt is a híd közepéig ér a sor. Rengeteg kátyú van az utakon pl. Szentháromság- Bécsi körforgalomnál, vagy a belvárosi hídon , Felső Tisza parton , Párizsi krt. sajnos a víz miatt ezek okozhatnak kellemetlen meglepetéseket. Rengetegen vannak a Hősök környékén itt dugó van minden irányból. Csillag téren is hasonló a helyzet. Körutak, sugárutak jól járhatóak.