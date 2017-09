ÚtON: megsérült egy motoros, amikor autóval ütközött a Csongrádi sugárúton

A délután egyik legrosszabb pontja a Csongrádi sugárút és Rózsa utca kereszteződése, ahol is motorost gázoltak, torlódik a forgalom. A rendőrség elsődleges információi alapján a motoros könnyebben sérült meg. A másik kritikus pont pedig a Dorozsmai út a Fonógyári magasságában, ugyanis ott mindkét oldalon aszfaltoznak, így 1-1 sáv le van zárva. Kezd beállni az Oskola, Somogyi utca, valamint a Szőregi, Makai úton is elég erős a forgalom.Sűrű a forgalom a bevezető, illetve sugárutakon kifelé, befelé egyaránt. A nagyobb kereszteződésekben hosszú sorok alakulnak a lámpáknál. A belváros forgalma is erős, a Glattfelder téren, a Dugonics és Aradi téren, valamint ezek vonzáskörzetében kisebb-nagyobb torlódások már vannak. Újszeged felől a Belvárosi hídon lassú az átkelés, főleg a Székely soron van hosszabb kocsisor.Két autó ütközött a József Attila sugárút és a Lengyel utca sarkán, az egyik felborult és a járdán kötött ki: a balesetnek két könnyű sérültje van. Az autó a villamosok trafóját is kidöntötte - tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől. A katasztrófavédelem megyei sajtószóvivője pedig úgy tájékoztatta lapunkat: az egyik autó a kerékpárúton felborulva állt meg, a műszaki mentéshez a szegedi egységeket riasztották. A szegedi tűzoltók áramtalanították a sérült járműveket, majd biztosították a helyszínt.