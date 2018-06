ÚtON: Motorost ütöttek el a Bakay Nándor-Vásárhelyi Pál utcai körforgalomban - fotók

13.20 - Motorost sodorhattak el a Bakay Nándor utca végén lévő körforgalomnál.





Regg eli helyzetjelentés: Szépen sűrűsödik a forgalom minden felé. Újszeged a szokásos formáját hozza, a belvárosi híd előtt hosszú sorok vannak illetve a hídon lépésben lehet haladni. Temesvári körúton is összefüggő kocsisor van az új-hídon is már majdnem végig ér a kocsisor. Szegedi oldalon jobb a

helyzet itt a körutakon , sugárutakon lendületes tempóban lehet autózni. Igaz a szokásos helyeken már vannak kisebb dugok, Csillag tér, valamint a Hősök tere környékén. Kossuth végén a körforgalomnál elkezdték a terelő táblák kihelyezését, itt a mai naptól változik a forgalmi rend. Bakay Nándor és a Boros József sarkán nem működnek a jelzőlámpák. A Dóm tér környékén is forgalmi rend változás van, elkezdték a nézőteret felállítani. Etelka soron a buszmegálló újítása okoz sávszűkületet és hát ez város szerte több helyen is van.