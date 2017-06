ÚtON: mozgalmas a péntek délután, de lehet közlekedni

Éléggé mozgalmas az utakon a forgalom. Kezd bedugulni a Dugonics tér örnyé . A Somogyi utcán, Oskola utcán, valamint a Stefánián is sokan vannak. A nagykörúton a bevásárló özpont örnyé én is lassabb haladásra kell észülni. ülső örúton sincs autóhiány, de azért jól lehet özlekedni. A sugárutakon is elég élénk a forgalom, azonban fennakadás nincs.A szokásos reggeli forgalom van az utakon. A József Attila sugárúton a befelé jövő oldalon, és a Budapesti körút kereszteződésében elég hosszú kocsisor van. A Csillag téri örforgalomnál is sok az autó, itt is lassú a haladás. Komolyabb mennyiségű autóval találkozhatunk még a Hősö kapuja örnyé én, itt minden irányból torlódik a forgalom. A Belvárosi hídon is araszolás van, illetve az újszegedi oldalon tolódás. A nagykörúton dolgoznak a buszöblö felújításán, ez okoz egy kis sávszű ületet - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.