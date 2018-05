ÚtON: nehezen lehet haladni Újszegeden

Reggeli helyzetjelentés: A Szőregi úton és a Temesvári körúton is csak araszolnak az autók, de a Derkovits fasoron és a Fő fasoron is hosszú sorok várakoznak a lámpák előtt. A Belvárosi híd telített, sokan várnak az átjutásra. Sok autó van a Felső Tisza-parton, valamint a rakparton is, a Hősök kapujánál pedig a szokásos sorokkal találkozhatunk. A Csillag tér is bedugult, de a körutakon és a sugárutakon is rengeteg az autó. Sokan a biciklit választották pénteken a munkába menetelre, figyeljünk oda - tudatta az ÚtOn partnere, a Rádió Taxi Három.