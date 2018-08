ÚtON: Nem kell várni a dugókkal az iskolakezdésig, rosszul lett egy idős ember a villamoson

Kollégánk elmondása szerint be van dugulva a belváros, a főbb útvonalakon állandóan torlódásba fut bele. A gerincek be vannak dugulva, és a menekülő útvonalak is kezdenek kínosan zsúfoltak lenni.A nagykörút és a Petőfi sugárút kereszteződésénél rosszul lett egy idős ember a 4-es villamoson. Két mentő érkezett hozzá.14.50:: változnak a forgalmi terelések a tanév nyitánya miatt, nem ússzuk meg dugók nélkül az iskolakezdést. Kollégánk fotói arról tanúskodnak, hogy addig is felkészítő tanfolyamon vesznek részt a belvárosi közlekedés szereplői: kattintsák végig a galériát!

