ÚtON: Nyüzsög a város reggel

Nyüzsög a város. A bevezető utakon, a örutakon, a sugárutakon is sokan vannak, de jól lehet haladni. A szokásos helyeken, a Hősö kapujánál, a Csillag téren, a hidak előtt már torlódik a forgalom. Sajnos az útjavításokat nem sikerült befejezni, úgy hogy továbbra is nehezítik a özlekedést a Csongrádi sugárút-Rózsa utca, a Szilléri sugárút- Debreceni utca, valamint a Felső Tisza-parton is dolgoznak még - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.