ÚtON: Öt sérült, két baleset a megye útjain

Baleset történt a 451-es út 31-es kilométerszelvényében Szentes és Csongrád özött. Egy autó árokba hajtott. A járműben ketten utaztak, egyikü megsérült.Egy tehergépkocsi és egy személyautó ütközött össze a 430-as és 4432-es út kereszteződésében Makó mellett. A balesetben az autóban utazó három fő megsérült.Az Algyői úton araszolnak az autók a Tyúkász kocsmától, a József Attila és a Tisza Lajos is végig beállva.Kaotikus a városban a közlekedés. Minden körút és sugárút be van dugulva.A hidakon is torlódás van. Újszeged felől a Belvárosi hídra való feljutás rengeteg türelmet igényel.