ÚtON: Parkolási tilalom a bíróság előtt, figyeljenek az egyirányúsított mellékutcákra!

ülső részeken, sugárutakon, hidakon jól lehet özlekedni. A Mars tér örnyé én még mindig él a behajtani tilos , valamint most már a Széchenyi téren is forgalmi rend változás van, illetve a Bíróság előtt parkolási tilalom. A Tisza Lajos örút örnyé én végig szinte változások vannak, a mellé utcákban is nagyon kell figyelni, mert van amelyiket egyirányúsítottá . A Szillérin is csinálgatjá a örforgalmat, valamint a buszmegálló sem észült még el - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.