ÚtON: Sebességet mérnek a Bertalan hídon

Regg eli helyzetjelentés: Szellős a forgalom a városban, egyelőre jól lehet haladni mindenfelé. Talán picit a belváros pörgősebb, Oskola, Somogyi, Zrínyi, Stefánia, de nem vészes ott sem a helyzet. A hidakon is teljesen jól lehet

özlekedni, ám az új hídon a szokott helyen mérnek.



Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.