ÚtON: Sebességet mérnek a Kossuth Lajos sugárút végén

Élénkül a forgalom az utakon, dugó van a Dugonics tér örnyé én. Araszolva lehet haladni a Somogyi és Oskola utcán, valamint aStefánián is. A Boldogasszony sugárúton szinte végig ér a kocsisor , ésa Szentháromságon sem jobb a helyzet. Újszegeden is rengetegen vannak, aNépkert soron a híd előtt komoly sor alakult ki, de a Székely sor felőlis időbe telik a feljutás. örutakon, sugárutakon is rengetegen vannak. A Kossuth Lajos sugárút végén mérik a sebességetA Csillag tér és a Víztorony tér elég mozgalmas. Torlódik a forgalom a Szilléri sugárúton és az Új-híd lábánál. Szőregi úton és a Temesvári körúton rengeteg az autó. A híd feljáróknál hosszú a kocsisorok vannak, a hidakon araszolás van. Az Aradi tér és a klinikák környékén egyre sűrűbb a forgalom. Szentháromság és a Boldogasszony sugárúton is sokan közlekednek, iskolák előtt kaotikus a helyzet. A körutakon sincs autóban hiány, de komolyabb fennakadás nincs. Bevezető főutakon a befelé jövő forgalom az erősebb.