ÚtON: Sok autóra kell számítani Szeged útjain

Szokásos reggeli zsongás van az utakon. A bevezető fő utakon már most rengeteg az autó, a nagyobb csomópontokban már torlódik. Külső körutakon még lendületesen lehet autózni, a Tisza Lajos körúton viszont már tolódás van. Hősök kapujánál minden irányból sokan vannak. Csillag tér környékén is hasonlóm a helyzet, illetve a Szilléri - Debreceni sarkon még a munkálatok folynak ezért itt ez okoz egy kis fennakadást. Hidakon is a szokásos lassú tempóban lehet autózni.