ÚtON: sűrű a forgalom a hidakon, lerobbant a busz a Dugonics téren

- Lerobbant egy busz a Dugonics téri körforgalomnál, e miatt a környéken igen lassan halad a forgalom.A bevezető utak mellett igen élénk a forgalom Szegedd hídjain is: a belvárosi híd újszegedi oldalán is hosszú a sor. A körutakon és sugárutakon viszont jól halad a forgalom, a Hősök kapuját viszont aki teheti, kerülje - minden irányból dugó alakulhat ki. Az utak továbbra is csúszósak, a mellékutcák jegesek, havasak, vezessenek óvatosan! - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.