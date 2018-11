ÚtON: Szeged elvérzett - útfelbontások és torlódások egymás hegyén-hátán

Sok a jármű minden felé. Az újszegedi részen a szokásos torlódások vannak a híd előtt, valamint a Szőregi úton is araszolás a város irányában. A Derkovits fasor-Töltés utca sarok még mindig fel van marva, valamint a Töltés utca innentől egészen a Szőregi útig. Szegedi oldalon is több helyen az útjavítási munká nehezítik a özlekedő életét: például a Retek utca, a Szilléri sugárút, a Tisza Lajos örút. A Dugonics tér örnyé be van dugulva, minden irányból lépésben lehet haladni, a örutak, sugárutak jól járhatóak, viszont a Csillag tér minden irányból tele van, a Felső Tisza-parton és a rakparton végig araszolnak az autó - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.