ÚtON: szokásos zsúfoltság reggel az utakon

reggel is a szokásos sűrű forgalom jellemzi a özlekedést . A Szentháromság - Szivárvány utca sarok le van zárva építkezés miatt, ez valószínű egész délelőtt így lesz. A Csillag tér örnyé , valamint aHősö örnyé illetve a Mars tér örnyé is eléggé be van dugulva. AzÚjszegedi részen a hidak előtt is rengeteg az autó, hidakon araszolásvan. A körutakon, a sugárutakon viszonylag lendületesen lehet haladni - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.