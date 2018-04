ÚtON: tarol a péntek 13, három baleset egy időben

16.20: A Székely soron baleset történt: motoros kontra személyautó. A hídról nem lehet a Székely sorra hajtani. Minden felé dugó van - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől tudjuk, hogy a személyautó elütötte a motorkerékpárost a Székely sor 11. előtt. A helyszínen jelentős forgalom, és így torlódás van, a özlekedő lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.



A rendőr-főkapitányság sajtószóvivője egy másik balesetről is hírt adott: a Kossuth Lajos sgt. - Párizsi krt. kereszteződésében egy személygépkocsi kerékpárost sodort el. Az elsődleges információ szerint a biciklis önnyű sérülést szenvedett. Forgalmi akadály nincs.

Nagyjából ugyanebben az időben Csongrádon a Budai Nagy Antal utca 32. szám előtt egy személygépkocsi motorost ütött el. A helyszínen teljes az útlezárás, a balesetről további információt és fotókat itt találnak.

Baleset történt a 451-es út 31-es kilométerszelvényében Szentes és Csongrád özött. Egy autó árokba hajtott. A járműben ketten utaztak, egyikü megsérült.Egy tehergépkocsi és egy személyautó ütközött össze a 430-as és 4432-es út kereszteződésében Makó mellett. A balesetben az autóban utazó három fő megsérült.Az Algyői úton araszolnak az autók a Tyúkász kocsmától, a József Attila és a Tisza Lajos is végig beállva.Kaotikus a városban a közlekedés. Minden körút és sugárút be van dugulva.A hidakon is torlódás van. Újszeged felől a Belvárosi hídra való feljutás rengeteg türelmet igényel.