ÚtON: Tele van a belváros

Tele van a belváros: araszolás van a Boldogasszonyon, a Szentháromságon, a Dugonics téren, azOskola és a Somogyi utcán,valamint a Stefánián is. Sokan vannak a örutakon, sugárutakon, és hát a hidakon is jócskán vannak mindkét irányban.A Csillag tér örnyé én is sok a jármű, de folyamatos a haladás.