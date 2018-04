ÚtON: telített a belváros, baleset a 47-esen

A Budapesti körúton és a Csillag téren igen sűrű a forgalom, ahogyan a Mars tér környékén és a Nagykörúton is egyre több a jármű. A Hősök kapujánál és a Dugonics téren torlódik a forgalom, de mindkét irányban telített a Belvárosi híd is - és a Somogyi utcában, valamint az Oskola utcában is sok az autó.- Anyagi káros baleset történt a 47-es főúton, ezért a Hódmezővásárhelyről Szeged felé haladók torlódásra számíthatnak. A baleset a 208 kilométerszelvénynél, Vajhát mellett történt.Újszegeden a hídfőknél hosszú a kocsisor, a Csillag téren és a Szillérin egyre sűrűbb a forgalom. A Somogyi, Zrínyi és Oskola utcában lassú a haladás, a Tisza Lajos körút telítődött, a Dugonics téren és a Hősök kapujánál nagy a torlódás. A Mars téren és a nagykörúton is rengeteg az autó, a Makkosházi körút és a Trencsényi utca sarkán a külső sávban elkerített aknafedő nehezíti a haladást - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.