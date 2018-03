ÚtON: telített Szeged belvárosa, baleset a Széksósi úton - fotók

- Teljes útzár van az 5408-as út 48-as kilométerében, miután egy autó lesodródott az úttestről, majd felborult. A sérüléses baleset helyszínen zajlik a műszaki mentés, amit a szegedi tűzoltók végeznek. A elsődleges információk szerint a balesetben egy ember megsérült.- A Csongrádi sugárút-Nagykörút sarkán nem működnek a lámpák: a forgalmat a rendőrök irányítják.A Mars téren és a nagykörúton is erős a forgalom, ahogyan Újszegeden a hídfőknél is hosszú a kocsisor. Az Oskola utca is telítődött, de sokan vannak az utakon a Tisza Lajos körúton is. A Dugonics téren és a Hősök kapujánál is araszolásra lehet számítani.