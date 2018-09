ÚtON: Teljes a káosz a belvárosban, bedugult Szeged

A Dugonics tér környéke, az Oskola utca, a Somogyi utca, a Stefánia teljesen be van dugulva . A kinti részeken, a nagykörúton és a Mars térnél van káosz, a többi része jól járható. Hidakon is viszonylag jól lehet haladni. Szőregi úton kifelé-befelé sokan vannak. Hősök környékén is araszolás van ,illetve végeláthatatlan kocsisor.Kossuth Lajos sugárúton mindkét irányban sok a jármű, de folyamatos a haladás. Alapjában a kinti részeken nincs most még fennakadás, csak a belváros ami nagyon rázósÚjraindult a villamosközlekedés az érintett szakaszon.Baleset miatt pótlóbuszok közlekednek a hármas-négyes villamos vonalán Tarján és az Anna-kút között - jelent meg. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk: gyalogost sodort el a villamos a Deák gimnáziumnál. Egy iskolás akart átszaladni a villamos előtt, de elesett - becsúszott a jármű ütközője alá, de könnyű sérüléssel megúszta.Egy házaspár jelentkezett lapunknál, akik a másik villamoson ültek, és szemtanúi voltak a balesetnek: elképzelni sem tudták, hogy a fiú komoly sérülések nélkül került ki a villamos alól. Látták, ahogy a fiú átszalad a jármű előtt, amelyen ültek, de az ellenkező irányból érkező alá becsúszik - a villamosról úgy tűnt, mintha maga alá gyűrné a másik jármű.Dugó, dugó, dugó! - így kezdték reggeli helyzetjelentésüket a Rádió Taxi Három munkatársai, és nem véletlenül. A Szőregi úton Szőregen van a befelé jövő sor vége. A belvárosi híd előtt a Székely soron a Temesvári körútig áll a sor, Vedres utca valamint a Népkert soron, illetve a Szent-Györgyi A. utcában is hosszú kocsisorok vannak. Az új hídon is araszolva lehet csak haladni, itt is minden felől hosszú sorokban várakoznak a feljutásra. A Szegedi oldalon sem jobb a helyzet. A Felső Tisza-parton, a rakparton is rengetegen vannak. A Csillag tér környéke minden irányban be van állva. A Szillérin a körforgalom építése miatt van lassulás. Az Aradi térnél a rendőrök felügyelik a forgalmat, a Boldogasszonyon lépésben lehet araszolni. A Mars tér úgyszintén tele van, a Kossuth Lajoson mindkét irányban rengeteg a jármű. Türelem kell a közlekedéshez. Rengetegen indultak el bringával ma reggel is. A kereszteződésekben most már mindenhol hosszú sorok vannak.

