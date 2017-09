ÚtON: temetési menet miatt komoly torlódás a Rózsa utcában

Most még minden felé lendületes ütemben lehet autózni. A Dugonics tér örnyé , valamint a Somogyi utca, Oskola utca már kezd lassulni, itt már kisebb torlódások is vannak. A hidakon jól lehet haladni mindkét irányban. A Felső Tisza-parton 30-as tábla van mindkét irányban, útburkolatjavítást végeznek. A Nagykörúton, ülső örúton egyre több az autó, torlódás nincsen. A Rózsa utcán temetési menet miatt komoly torlódás van.A Belvárosi híd szegedi felhajtójánál, az oskola utcában személyi sérüléses baleset történt.Rengeteg autó van már most minden felé. A Hidakon araszilás van, feljárókban hosszú sorok. A felső Tisza-parton 30-as tábla és a szélső sávban az Ifjúsági ház és a volt gimnázium között aszfaltozni fognak. A Szentháromság elején egy busz okoz fennakadást.