ÚtON: tipikus nyári nap a szegedi közlekedésben

Sűrűsödik a forgalom a belvárosi részen. A Nagykörúton, a ülső örúton jól lehet haladni. A Belvárosi hídon Újszeged felé picit lassult a haladás, de nincs nagy torlódás. A Szilléri sugárútról a Fecske utcábanem lehet bekanyarodni, illetve a Debreceniből nem lehet a Szilléri sugárútra kikanyarodniA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a sebességellenőrzési helyekről tájékoztatja a közlekedőket.A járművezetők 2017. július 6-án a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében:M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Szentes közöttHódmezővásárhely, Kaszap utcaApátfalva, Aradi utca451-es, főút Szentes-Csongrád közöttBalástya, Öszeszék tanyaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között5-ös főút, Szeged-Balástya között451-es főút, Csongrád-Szentes közöttHódmezővásárhely, Kaszap utcaApátfalva, Aradi utcaSzentes, Ipartelepi útBalástya, Széchenyi utcaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Gátér között47-es főút, Hódmezővásárhely-Algyő közöttApátfalva, Széchenyi utcaSzentes, Ipartelepi út5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Gátér között47-es főút, Hódmezővásárhely-Algyő közöttApátfalva, Széchenyi utca451-es főút, Szentes-Csongrád között5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között47-es főút, Szeged-Algyő között451-es főút, Csongrád-Gátér között47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között430-as főút Makót elkerülő szakasza451-es főút Szentest elkerülő szakaszaKistelek, Kossuth utcaM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között47-es főút, Szeged-Algyő között451-es főút, Csongrád-Gátér közöttHódmezővásárhely, Jókai utca430-as főút Makót elkerülő szakasza45-ös főút, Szentes-Kunszentmárton között5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Gátér közöttHódmezővásárhely, Kutasi útMakó, Szegedi utca45-ös főút, Szentes-Kunszentmárton között5-ös főút, Kistelek-Balástya közöttM5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár közöttM43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között502-es főút451-es főút, Csongrád-Szentes között47-es főút, Hódmezővásárhely-Algyő közöttMakó, Szegedi utcaSzentes, Ipartelepi útBalástya, Széchenyi utca11:30-14:00 Kecskemét, Halasi út15:00-18:15 5-ös számú főút 79.600-as kilométerénél08:40-12:00 bal pályatest 106.500-as méterénél13:30-18:30 jobb pályatest 75.300-as méterénél08:40-11:45 51-es számú főút Érsekcsanád-Baja közötti szakasza13:00-15:00 55-es számú főút Baja-Csávoly közötti szakasza15:20-17:00 Baja, Dózsa György út10:00-12:00 Kalocsa, Pataji út13:00-15:00 Kalocsa, Bátyai út15:10-16:10 Kalocsa, Pataji út16:15-17:15 Kalocsa, Bátyai út08:00-10:00 44-es számú főút, Kecskemét és Lakitelek közötti szakasza10:00-12:00 44-es számú főút, Kecskemét és Lakitelek közötti szakasza12:30-14:30 44-es számú főút, Kecskemét és Lakitelek közötti szakasza15:00-20:00 44-es számú főút, Kecskemét és Lakitelek közötti szakasza06:00-08:00 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca08:15-10:00 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca10:15-12:00 Soltvadkert, Bocskai utca13:15-15:00 Bócsa, Kecskeméti utca15:15-17:00 Soltvadkert, Bocskai utca17:15-19:15 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca19:30-22:00 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca08:00-12:00 Kiskunfélegyháza, Szegedi út13:00-19:00 5-ös főút, Kiskunfélegyháza és Kistelek közötti szakasza07:00-12:00 53-as számú főút 62.700-as méterénél12:45-15:30 Kiskunhalas, Széchenyi utca17:00-21:00 Pirtó, Dózsa György utca21:00-24:00 Pirtó, Dózsa György út08:30-10:00 Dunavecse, Fő út10:30-12:00 Dunavecse, Fő út13:00-16:00 51-es számú főút 59.550-es méterénél16:15-17:45 51-es számú főút 58.050-es méterénél

Reggeli helyzetjelentés: A városba be és ki is viszonylag gyorsan lehet haladni a sugárutakon. Körutakon is lendületes a haladás ritmusa, fennakadás torlódás nem volt, illetve nincs A hidakon is jól lehet közlekedni. Trafipaxról nem tudunk.