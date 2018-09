ÚtON: Tombol a délutáni csúcsforgalom, kígyóznak a kocsisorok

Tombol a délutáni úcsforgalom, káosz van a belvárosi részen. A Dugonicstérnél minden irányból lépésben lehet csak haladni, és hát ez a helyzet az Oskola, Somogyi utcánál is. A Mars térnél is szépen araszolnak a járművek. A Kossuth Lajoson is van autó mindkét irányban bőven, a Damjanich illetve a Teréz utcában is ígyóznak a kocsisorok. ülső örúton is rengeteg az autó, főleg a bevásárló özpontnál kell torlódásra észülni. A Szőregi úton mindkét irányban sokan vannak, de folyamatos a haladás, ez jellemzi mind ét hidunkat is - tudtuk meg az ÚtON partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.

Várjuk az ÖN észlelését is a szegedi utakról!



DE segíthet Ön is: ha bármi szokatlant tapasztal a szegedi utakon, akkor küldje el nekünk észlelését, fotóját az online@delmagyar.hu-ra és mi közzé tesszük azt az ÚtON hírfolyamában.