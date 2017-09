ÚtON: torlódás a negyvenhetesen, az algyői hídtól az algyői körforgalomig áll a sor

Élénk a forgalom az utakon. A belvárosi rész a Dugonics tér környékén, Somogyi utcában, Oskola utcában már kisebb torlódások vannak. A hidakon is sok az autó és a belvárosi hídon még a biciklisek száma is jelentősen megnőtt. Nagykörúton is a bevásárló központ környékén, illetve a Mars térnél torlódik a forgalom. Külső körúton is elég erős a forgalom.- Az algyői hídtól az algyői körforgalomig áll a sor. Nem könnyű most arra közlekedni.

Lement a reggeli zsongás az utakon. A bevezető utakon még elég élénk a forgalom, főleg az Algyői úton és a Budapesti úton. A Kossuth Lajos sugárúton is mindkét irányban sokan özlekednek , Nagykörúton a Mars tér magasságában lassul egy kicsit a tempó. A Hősö kapujánál illetve a kliniká bejáratánál is még sokan vannak. A Rakparton, valamint a hidakon jól lehet haladni - tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.