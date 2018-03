ÚtON: Továbbra is érezni a rakpart hiányát, nem működnek a lámpák a lámpás körforgalomban

A Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomban nem működnek a lámpák: óvatosan közlekedjenek, máris volt egy koccanás!: Nehezen indul a szerda reggel a szegediek számára, hiszen a lezárt rakpart miatt a Tisza Lajos körút már igen hamar bedugult - akárcsak a Somogyi utca, az Oskola utca, a Zrínyi utca, az Aradi tér, a Boldogasszony sugárút és a Szentháromság utca. A Nagykörúton is élénk a forgalom, de egyelőre jól lehet itt közlekedni, miképp a sugárutakon is. Aki a Székely sorról a Temesvári körútra szeretne kanyarodni, az figyeljen a kátyúra - ugyanígy a Rózsa utcán körbe is kerítették at úthibát, ezért itt egy sávon lehet közlekedni. Sokan vannak a hidakon is, főképp a belvárosi híd előtt alakulhatnak ki sorok.