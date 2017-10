ÚtON: traffipax a Bertalan híd újszegedi oldalán, torlódás a városban, a Hősök kapuja bedugulva

Most még csak kezd élénkülni a forgalom. A Bertalan hídon a szokásos helyen, az Újszegedi oldalon mérik a sebességet. A Dugonics téri körforgalomnál minden irányban torlódnak az autók. A körutakon, sugárutakon jól lehet közlekedni, a lámpáknál viszont már többen összegyűlnek. A Hősök kapuja teljesen be van dugulva, a hidakon viszont (még) lendületesen lehet haladni.Zsong a város kedd reggel. Az utakon a falevelek okozhatnak meglepetést, megcsúszhat az autó és a féktávok is megnőhetnek. A Hősök kapujánál a közlekedést nehezíti, hogy nem működnek a jelzőlámpák. A Felső Tisza-parton még mindig dolgoznak, 30-as korlátozás van érvényben. A Csillag téren minden irányból sokan vannak, a Belvárosi hídra az uszodától araszolni kell, lassan Újszegeden alig lehet mozdulni- tudtuk meg az Úton partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.