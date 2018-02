ÚtON: Troli és autó koccant a Felső Tisza-parton, egy utas könnyebben sérült - fotók

Alapvetően jól lehet haladni mindenfelé, közlekedési akadállyal nem találkoztunk az utakon. Lényegesebb, hogy bármerre is járnak, az időjárási és útviszonyoknak megfelelően vezessenek. A hidakon, illetve Újszegeden is jó lehet haladni egyelőre.A Felső Tisza-parton az Ifjúsági háznál baleset történt, most kezdik a helyszínelést, torlódik a forgalom - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese úgy tájékoztatta a delmagyar.hu-t: egy trolibusz és egy személygépkocsi ütközött 2018. -én 7.30 örül Szegeden, a Felső-Tiszapart 3. szám előtt. A jelenleg rendelkezésre álló információ szerint a trolibusz forgalmi helyzet miatt fékezett, amelynek övetkeztében az elsődleges adatok szerint egy utas önnyebben sérült.Sűrűsödik a forgalom mindenfelé, de egyelőre folyamatosan lehet haladni, legalábbis ami a ülső részeket és a nagykörutat illeti. A álvária sgt és nagykörút sarkán nem mű ödnek a lámpá , ott figyelmesen hajtsanak át. Újszegeden a szokásos kocsisor vár a hídra jutásra. Pláza parkolóban mérik a sebességet. - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.