ÚtON: Troli tolatott buszba az Anna-kútnál, koccanás a Szillérin

18.10: Olvasóink jelezték: az Anna-kútnál egy troli beletolatott egy busz elejébe. A baleset nem okozott sokáig fennakadást a forgalomban, már járnak a villamosok. A Szilléri sugárútról szintén érkezett hír koccanásról. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletesétől megtudtuk: a rendőrségre egyikről sem érkezett bejelentés, tehát anyagi káros balesetek lehettek, és nem volt szükség a rendőrség közreműködésére.



Délutáni helyzetjelentés: délután is rengetegen özlekednek, a Tisza Lajos örút kezd bedugulni. A ülső örutakon és most a nagykörúton is özepesen hosszú sorok alakulnak a lámpáknál. A Kossuth és Tavasz utca sarkán rendőrö figyelik, hogy az autósok átengedik-e a gyalogosokat a zebrán. Aki nem, azt levillogjá és büntetik. A Dugonics térre nem lehet behajtani, tehát a Somogyi utca a örforgalom és az egyetemi épület özött le van zárva.



Reggeli helyzetjelentés: A bevezető utakon sok az autó, csakúgy a külső körutakon, illetve a tarjáni csomópontokon. Alsóvároson a Mátyás tér, illetve Szabadkai út mozgalmas. A nagykörúton folyamatos a forgalom, viszont a belvárosban rengetegen vannak, többfelé torlódással kell számolni, valamint a

Belvárosi hídon is.