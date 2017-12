ÚtON: türelemjáték a délutáni közlekedés Szegeden

A város útjai alaposan megteltek. A kiskörúton már csak lépésbenlehet haladni, a Dugonics téren illetve a Hősök kapujánál minden iránybólhosszú kocsisorok vannak. A nagykörúton kicsit lendületesebb a közlekedés, de itt sincs hiány autóból, valamint a külső körúton is rengetegenvannak. A hidak is alaposan telítettek, türelemjáték a közlekedés.A Belvárosi híd szegedi oldalán valamit csinálnak, ezért csak egy sávonhalad, vagy inkább araszol a forgalom, így az újszegedi oldalonhatalmas a dugó.Jól lehet haladni a főbb utakon, örutakon. A hidakon viszont a szokásos araszolás van, illetve a híd előttÚjszeged felől hosszú sorok. a Szőregi úton is lassan lehet csak haladni, mind ét irányban sokan vannak. Csillag téren is, illetve a Hősökapujánál is dugó van. A Szilléri- Debreceni sarkon és a Dózsa Györgyutcában is még mindig kerülgetni kell az elkerített részeket, ez okoznémi fennakadást. A Kossuth Lajos sugárúton a nagy örforgalomnál is vanegy kisebbfajta dugó, minden irányból sokan érkeznek - tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.