ÚtON: útépítések lassítják a forgalmat

16.18: Az Algyői út elején az útépítés miatt lassú a forgalom, a lámpás örforgalomnál is van némi torlódás, illetve a Belvárosi hídon is eléggé akadozik a forgalom. A Rózsa utcát egyirányúsítottá , a József Attila felé most nem lehet kihajtani. A Hont Ferenc utca egy ré is le van zárva aszfaltozás miatt.





A járművezetők 2017. augusztus 2-án a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében:

06:00-08:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Párizsi körút

451-es főút, Csongrád-Szentes között

Székkutas, Vásárhelyi út

430-as főút Makót elkerülő szakasza

Szentes, Ipartelepi út

Kistelek, Kossuth utca

08:00-10:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Szentes között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

430-as főút Makót elkerülő szakasza

451-es főút, Szentes-Csongrád között

Balástya, Őszeszék tanya

10:00-12:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Párizsi körút

451-es főút, Csongrád-Szentes között

47-es főút, Hódmezővásárhely-Székkutas között

Makó, Aradi utca

451-es főút Szentes-Csongrád között

Kistelek, Kossuth utca

12:00-14:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Párizsi körút

451-es főút, Csongrád-Gátér között

45-ös főút, Hódmezővásárhely-Szentes között

Makó, Szegedi utca

45-ös főút, Szentes-Hódmezővásárhely között

Balástya, Széchenyi utca

14:00-16:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Bertalan-híd

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Hódmezővásárhely, Kutasi út

430-as főút Makót elkerülő szakasza

45-ös főút, Szentes-Kunszentmárton között

Balástya, Széchenyi utca

16:00-18:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Dorozsmai út

451-es főút, Csongrád-Gátér között

Hódmezővásárhely, Kaszap utca

431-es főút, Kiszombor-országhatár között

Szentes, Ipartelepi út

Balástya, Őszeszék tanya

18:00-20:00 óra között:

M5 autópálya, Csengelei felüljáró-Országhatár között

M43 autópálya, Szeged-Északi lehajtó-Országhatár között

Szeged, Dorozsmai út

451-es főút, Csongrád-Gátér között

45-ös főút, Hódmezővásárhely-Szentes között

Makó, Aradi utca

Szentes, Ipartelepi út

Kistelek, Kossuth utca

20:00-22:00 óra között: