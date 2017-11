ÚtON: Útjavítás a Bécsi körúton és a Szillérin

Az Újszegedi részen, a Temesvári krt., a Székely sor, Népkert sor valamint a Bérkert utcán is sorok vannak a lámpák előtt. A belvárosi hídon már csak lépésben halad a forgalom, az Új-hídon is a híd közepéig ér a sor. Több helyen nehezíti útburkolat javítás a közlekedést: Rókusi körúton tarján felé haladva a szélső sávban dolgoznak, Bécsi körúton a belső sávban folynak a munkálatok, illetve a Szillérin sem készültek még el. A Hősök kapujánál a szokásos dugóban autózhatunk itt már most minden irányból be van állva a forgalom. A bevezető utakon sincs autó hiány, körutakon is a lámpák előtt sorok vannak.